شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: الزمالك محظوظ بحصد الـ3 نقاط أمام المقاصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف أيمن يونس نجم فريق الزمالك ومنتخب مصر الأسبق ، الصربى ميتشو بـ" المحظوظ " عقب تحقيق الفوز على المقاصة بهدف نظيف وحصد الثلاث نقاط ، مؤكداً أنه لا يوجد خطة للاعبى الفريق الابيض فى المستطيل الأخضر ولا يوجد مهام واضحة لهم .
طلب أيمن يونس من التونسى فرجانى ساسى التفكير فى الكرة خلال الفترة المقبلة بعد البطئ الشديد والتعالى فى الأداء الذى ظهر عليه خلال مباراة اليوم أمام مصر المقاصة فى بطولة الدورى المصرى الممتاز .
وأشاد أيمن يونس خلال تصريحات تلفزيونية عبر " on sport " باللاعب أحمد السيد " زيزو" عقب الظهور بشكل مختلف وإحرازه هدف فوز الزمالك في مرمى مصر المقاصة وكان نقطة فارقة في مباراة اليوم ويحسب له النجاح في منح الأبيض ثلاث نقاط هامة".
وأشار أيمن يونس إلى أن المنافسة سوف تشهد صراع ناري فى المقدمة بين الزمالك وبيراميدز والأهلي، في الدوري هذا الموسم بعد التدعيمات القوية التى حدثت بالفرق الثلاث والامكانيات التى تتوافر لديهم .
نجح الزمالك في الفوز على مصر المقاصة، بهدف دون رد سجله أحمد سيد زيزو، فى الدقيقة 56 في المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على ستاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة الدورى الممتاز.
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