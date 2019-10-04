مرتضى يوجه رسالة لاتحاد الكرة بشأن التحكيم لضمان استمرار الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
وجه مرتضى منصور رئيس الزمالك، رسالة للجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، بمنع عرض اللقطات التحليلة للتحكيم عبر القنوات الفضائية.
وقال مرتضى في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "الحدث اليوم": "إذا أردتم استمرار مسابقة الدوري بنجاح امنعوا تحليل التحكيم عبر القنوات".
وانتقد رئيس الزمالك، أحمد الشناوي الخبير التحكيمي بسبب عرضه للقطتين من مباراة المقاصة، مؤكدًا أنهما استحقا ضربتي جزاء للفريق الفيومي لم يحتسبهما الحكم محمد عادل.
وفاز الزمالك بهدف نظيف أمام مصر المقاصة، أحرزه أحمد سيد زيزو.
وأضاف مرتضى: "للمرة الأولى منذ عام 2004، يحقق الزمالك الفوز في أول مباراتين بالدوري، ويجني 6 نقاط".
وفاز الزمالك في المباراة الأولى على حساب الاتحاد السكندري بهدف نظيف، قبل الفوز في مباراة المقاصة اليوم، ليتساوى مع بيراميدز والأهلي، على الترتيب في صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط.
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