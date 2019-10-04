رياضة | عاجل.. فرمان ناري من برشلونة بشأن سواريز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. فرمان ناري من برشلونة بشأن سواريز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مسئولو نادي برشلونة الإسباني، بإصدار بيانًا رسميًا بشأن مصير مهاجم الفريق الأوروجوياني لويس سواريز خلال فترة التوقف الدولي هذا الشهر.

وأكد الفريق الكاتالوني عبر موقعه الرسمي، أن النجم الأوروجوياني سيبقى في كامب نو خلال فترة التوقف الدولي لإجراء العلاج الطبي بالاتفاق المتبادل بين الخدمات الطبية في برشلونة وطبيب المنتخب الأوروجواياني.

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ونجح سواريز في تسجيل 5 أهداف بعد عودته للبارسا من الإصابة، بواقع 3 أهداف في الليجا وهدفين في دوري أبطال أوروبا.

ورشح هدف سواريز الأول في شباك إنتر ميلان ضمن المرشحين لجائزة أفضل هدف في الجولة الثانية من دور المجموعات، إلى جانب ترشيحه لجائزة أفضل لاعب في الجولة بفضل هدفيه في شباك النيراتزوري.