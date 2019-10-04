رياضة | 5 مكاسب حققها أرسنال بالفوز على ستاندار لييج بالدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 مكاسب حققها أرسنال بالفوز على ستاندار لييج بالدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي فوزًا ساحقًا على ضيفه ستاندار لييج البلجيكي، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس، على ملعب "الإمارات" معقل الجانرز، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي "يوروباليج".

وخرج نادي أرسنال بالعديد من المكاسب من تلك المباراة، ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" أبرز 5 مكاسب حققها أرسنال بتغلبه على ستاندار لييج في التقرير التالي:

صدارة المجموعة

نجح نادي أرسنال في التربع على صدارة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين دون لتعرض لأي خسارة أو تعادل حتى الآن ليحقق العلامة الكاملة في إنطلاقته الأوروبية الرائعة بالموسم الحالي، حيث يتفوق على صاحبي المركز الثاني والثالث ستاندار لييج البلجيكي، وآينتراخت فرانكفورت الألماني بفارق 3 نقاط، بينما يتذيل فيتوريا جيماريش البرتغالي بدون رصيد من النقاط.

إستعادة أرسنال لثقته بعد نتائج الدوري المخيبة

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تمكن نادي أرسنال من إستعادة الثقة من جديد بعد سلسلة من النتائج السلبية التي مر بها الفريق في بطولة الدوري بداية من الخسارة المداوية أمام ليفربول بنتيجة 3-1 في الجولة الثالثة، مرورًا بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام توتنهام وواتفورد، وفوز صعب على أستون فيلا بنتيجة 3-2، قبل أن يختتمها بتعادل مخيب أمام مانشستر يونايتد المترنح بهدف لكل منهما، ليضرب بقوة في مباراة الدوري الأوروبي برباعية مؤكدًا على إستعادة الثقة خاصة في ظل الفوز بعناصر الفريق الإحتياطية.

نجاح سياسة التدوير مع أرسنال

وأكد أرسنال في مباراة ضيفه البلجيكي على نجاح سياسة التدوير المتبعة من جانب المدرب أوناي إيمري، حيث قام بالإعتماد على لاعبي الإحتياط، ولم يخذلوه بل حققوا له فوز كاسح برباعية تناوب على تسجيلها كلاً من جابرييل مارتينيلي "هدفين"، جوزيف ويلوك، داني سيبايوس في الدقائق 13، 16، 22، 57 من عمر المباراة.

إنذار شديد اللهجة من أرسنال للمنافسين على اللقب

وجه نادي أرسنال إنذار شديد اللهجة إلى باقي المنافسين على لقب الدوري الأوروبي بعد تحقيق لفوز ساحق للمباراة الثانية على التوالي، حيث حقق الفوز على آينتراخت فرانكفورت الألماني في الجولة الأولى خارج قواعده بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يواصل عزفه الأوروبي مساء أمس الخميس، برباعية نظيفة أمام ضيفه البلجيكي.

أرسنال يواصل تفوقه التاريخي

حافظ نادي أرسنال بفوزه على ستاندار لييج البلجيكي على تفوقه التاريخي في مواجهات الفريقين، بعدما حقق فوزه الخامس دون أن يتمكن الفريق البلجيكي من تذوق طعم الفوز أو التعادل أمام الجانرز، حيث سبق وأن التقى الفريقين في 4 مباريات سابقة بواقع مباراتين في كأس الكؤوس الأوروبية واثنين في دوري أبطال أوروبا، وانتهت جميعها لصالح الجانرز بنتائج 3-0، و7-0، و3-2، و2-0.