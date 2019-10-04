رياضة | مدرب أرسنال يكشف سر تجاهله المستمر لـ"أوزيل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب أرسنال يكشف سر تجاهله المستمر لـ"أوزيل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لآرسنال الإنجليزي، الهجوم على الألماني مسعود أوزيل لاعب الجانرز.

وقال إيمري في تصريحات صحفية لصحيفة ميرور الإنجليزية:" أوزيل لا يستحق أن يكون ضمن تشكيلة الجانرز وذلك بعد الفوز برباعية نظيفة على ستاندر دو لياج البلجيكي في الدوري الأوروبي".

وتابع إيمري :"تاريخيًا هذا النادي يتحمل المسؤولية بمنح الفرص للاعبين الشباب، والآن هي مسؤوليتي لمنحهم الفرص، كما ان مطالبنا عالية جدًا لتحقيق أهدافنا".

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وأكمل إيمري :" في كل مباراة، أفكر في إشراك أفضل اللاعبين، عندما أقرر أنه لن يكون في تشكيلة الفريق اليوم فهذا يعني أن هناك لاعبين أفضل".

واختتم مدرب آرسنال حديثه قائلًا: "يجب على أوزيل أن يستمر بالعمل، يوم الأحد هناك مباراة آخرى وسوف أقرر من جديد من سيلعب".