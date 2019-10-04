رياضة | عاجل.. مرتضى منصور يفاجئ الجميع بتصريح ناري عن مدرب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مرتضى منصور يفاجئ الجميع بتصريح ناري عن مدرب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاجئ مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، الجميع بتصريح مفاجئ، عن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الأهلى موضحا أن المدرب واجه أندية ضعيفة .

وقال مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" فايلر مطلعينه السماء وقايلين عالمي الأهلي لعب مين أصلا ؟ سموحة اللي كان عايز يبيع حسام حسن بملايين ملعبش قدام الأهلي".

وكان الزمالك قد فاز بالأمس على نظيره مصر المقاصة ضد الزمالك بالهدف الذى سجله أحمد سيد زيزو فى المباراة التى أقيمت بينهما على ستاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة الدورى الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده إلى 6 نقاط محققاً العلامة الكاملة فى أول مباراتين له بالدورى عقب الفوز على الاتحاد واليوم على الفريق الفيومى بينما توقف رصيد الأخير عند 3 نقاط حصدها من الفوز على أسوان فى الجولة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.