رياضة | سبورت: ميسي وسواريز الأفضل في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سبورت: ميسي وسواريز الأفضل في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق برشلونة فوزًا ثمينًا على حساب فريق انتر ميلان بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

ويدين برشلونة بالفضل في الفوز الذي حققه على انتر ميلان للثنائي ليونيل ميسي والذي تألق بشكل لافت للأنظار خلال المباراة رغم عودته من الإصابة، والأوروجواياني لويس سواريز صاحب ثنائية البرسا في شباك الفريق الإيطالي.

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وأشادت صحيفة "سبورت" بالدور الذي لعبه الثنائي ميسي وسواريز في فوز برشلونة على انتر ميلان.

وذكرت الصحيفة الإسبانية: " ضد إنتر ميلان، أثبت ميسي وسواريز انهما لا يزالان أفضل مهاجمين في العالم، وهذا الموسم يجب على فالفيردي بناء الفريق حولهما.. هما لاعبان لا يمسان".

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نارية ضد إشبيلية يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري الاسباني.