رياضة | منافسة ثلاثية شرسة.. ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الثانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منافسة ثلاثية شرسة.. ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الثانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار أمس الخميس، على مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري بعد إنتهاء أخر المباريات بفوز الزمالك علي نادى مصر المقاصة بهدف سجله اللاعب أحمد سيد زيزو.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري بعد إنتهاء الجولة الثانية.

1_ بيراميدز برصيد 6 نقاط

2_ الأهلي برصيد 6 نقاط

3_ الزمالك برصيد 6 نقاط

4_ المصري برصيد 4 نقاط

5 _ المقاولون العرب برصيد 4 نقاط.

6_ مصر المقاصة برصيد 3 نقاط

7_ طنطا برصيد 3 نقاط

8_ الاتحاد السكندري برصيد 3 نقاط

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9_ الانتاج الحربي برصيد 3 نقاط

10_ الإسماعيلي برصيد 3 نقاط

11_ حرس الحدود برصيد نقطتين

12_ أسوان نقطة

13_ سموحه نقطة

14_ وادى دجلة نقطة

15_ طلائع الجيش نقطة

16_ نادى مصر نقطة

17_ انبي نقطة

18_ الجونة دون نقاط.

وكان النادى الأهلي قد فاز برباعيه على الانتاج الحربي سجلهم رمضان صبحي وحسين الشحات وجونيو اجاى ووليد سليمان.