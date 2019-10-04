رياضة | أزمة بين ميسي وجريزمان تظهر في مباراة إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة بين ميسي وجريزمان تظهر في مباراة إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه المدرب الاسباني ارنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الاسباني مهمة صعبة في الفترة القادمة، كشفت عنها مباراة الفريق ضد إنتر ميلان الإيطالي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "ماركا" الاسبانية أن المدرب "فالفيردي" سيكون لديه مهمة بتحسين التواصل بين الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي، وأنطوان جريزمان في الملعب، بعدما اثبتت المباراة الأخيرة ضد فريق انتر ميلان ضعف التواصل بين الثنائي مما أثر بشكل سلبي على أداء الفريق في بعض فترات المباراة.

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وكشفت الصحيفة الإسبانية أنه خلال مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان قام ليونيل ميسي بـ 126 تمريرة، بينما قام جريزمان بـ71 تمريرة، وكان التواصل بين الثنائي في 5 تمريرات فقط طوال المباراة.

وتشير تلك الأرقام لتوتر العلاقة بين ميسي وجريزمان بشكل كبير في برشلونة، مما أثر على أداء الثنائي داخل الملعب، حيث ظهر اللاعبين بعيدين تمامًا عن بعضهما البعض على المستطيل الأخضر، والتعاون بينهما ظهر ضعيفًا بشكل كبير خلال لقاء انتر ميلان مما دفع فالفيردي لاستبدال "جريزمان" بالدقيقة 66.

وكان برشلونة قد تغلب على فريق انتر ميلان بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.