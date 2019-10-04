اخبار الرياضه

رياضة | صلاح يتفوق على رونالدو وجريزمان وبوجبا في قائمة أغلي 10 لاعبين في العالم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صلاح يتفوق على رونالدو وجريزمان وبوجبا في قائمة أغلي 10 لاعبين في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 

 

كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، عن قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم في الفترة الحالية.

وجاء النجم المصري محمد صلاح في المركز الخامس، بينما شهدت القائمة خروج  نجم يوفنتوس من القائمة.

 

وجاءت قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم كالآتي:-

 

1- كيليان مبابي 225 مليون يورو

2- جونيور 195 مليون يورو

Advertisements

3- ليونيل 186 مليون يورو

4- محمد صلاح 184 مليون يورو

5- إدين هازارد 158 مليون يورو

6- هاري كين 136 مليون يورو

7- أنطوان جريزمان 130 مليون يورو

8- كيفين دي بروين 130 مليون يورو

9- رحيم سترلينج 129 مليون يورو

10- بول بوجبا 128 مليون يورو

 

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا