رياضة | آخرهم الإنتر.. الأندية الإيطالية "ضحايا" الظلم التحكيمي في "كامب نو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آخرهم الإنتر.. الأندية الإيطالية "ضحايا" الظلم التحكيمي في "كامب نو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر فريق انتر ميلان أمام نظيره برشلونة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وهاجم المدرب الإيطالي "كونتي" المدير الفني لفريق انتر ميلان، دامير سكومينا حكم المباراة: "لقد شعرنا بالضيق الشديد على مقاعد البدلاء مما حدث، إنه حكم دولي يتمتع بخبرة كبيرة وكان مسؤولا عن نهائي دوري أبطال أوروبا لذلك ليس هذا هو الشخص الذي يجب أن يتأثر بجو كامب نو".

وسلطت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الضوء على الظلم التحكيمي الذي تعرض له فريق انتر ميلان أمام برشلونة، مؤكدة أن للفريقي الإيطالي ركلة جزاء صحيحة غير محتسبة، ورصدت الصحيفة بعد الوقائع التحكيمية التي تعرضت فيها الأندية الإيطالية للظلم علي ملعب "كامب نو" ببطولة دوري الأبطال خلال السنوات الماضية:

عام 2006: هدف صحيح ملغى لـ شيفتشينكو نجم إيه سي ميلان في مباراة فريقه ضد البرسا

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عام 2010: طرد غير عادل لتياجو موتا نجم الإنتر في مباراة فريقه ضد برشلونة

عام 2018: ركلتين جزاء صحيحتين لم تحتسبا لفريق روما خلال مباراة برشلونة

عام 2019: ركلة جزاء صحيحة غير محتسبة لإنتر ميلان في مباراته أول أمس ضد برشلونة