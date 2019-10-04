الخبير التحكيمي احمد الشناوي : مصر للمقاصة يستحق ركلتين جزاء في مباراة الزمالك !!!

الموجز

قال الخبير التحكيمي " أحمد الشناوي " ، إن الحكم محمد معروف قدم مستوى أقل من المتوسط في مباراة الزمالك ومصر المقاصة، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء.

وتابع " الشناوي " خلال تحليله للأداء التحكيمي , على قناة أون سبورت : هناك دفع واضح وصارخ للاعب مصر المقاصة باولن فوافي من محمود علاء مدافع الزمالك لكن الحكم لم يحتسب شيئًا .

وعن سقوط محمد إبراهيم صانع ألعاب المقاصة في آخر الدقائق باللقاء إثر كرة مشتركة مع التونسي حمدي النقاز ظهير الزمالك، قال الشناوي إنها مخالفة تستوجب ركلة جزاء أيضا , وفسر الشناوي وجهة نظره بالقول: “محمد إبراهيم حاول حماية الكرة حتى لا يفقدها وبالتالي وضع جسده أمام النقاز الذي قام بارتكاب مخالفة”.

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وعن تلقى طارق حامد للبطاقة الحمراء عقب إطلاق صافرة النهاية، قال الشناوي إن حامد حصل على بطاقة صفراء ثانية، ثم البطاقة الحمراء، وبالتالي وفقا للائحة سيغيب مباراة واحدة فقط.

ويلتقي الزمالك في الجولة المقبلة أمام اف سي مصر يوم الأحد، بالجولة الثالثة، قبل مواجهة الأهلي في مباراة القمة بالجولة الرابعة.