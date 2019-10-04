شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الطائرة أمام البرازيل فى مونديال اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فى تمام الحادية عشر صباح اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، المنتخب الوطنى للكرة الطائرة نظيره البرازيلى فى ثالث مواجهات الفراعنة بكأس العالم المقام حاليا فى اليابان .

يسعى منتخب الطائرة بقيادة مديره الفنى الهولندى جيدو ڤيرميلون إلى تحقيق الفوز الثالث على التوالى بالمنافسة من أجل مواصلة مشوار الزحف إلى مركز متقدم يليق بأسم مصر.

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استطاع منتخب مصر للكرة الطائرة فى تحقيق الفوز بأول و ثانى مواجهاته فى المونديال على كلا من أستراليا ثم إيران بنتيجة 3 / 1 على التوالى قبل أن يحصل على ارحة من المباريات أمس الخميس .

حرص أحمد عبد الدايم رئيس القائم بأعمال رئيس إتحاد الطائرة و رئيس بعثة المنتخب فى المونديال على رصد مبلغ 10 ألاف جنية لكل لاعب كمكافأة تحفيزية بعد الفوز على إيران ، خاصة أنه أكد ان هذا التفوق على المنتخب الإيرانى لم يتحقق منذ عام 2012 .

يستكمل منتخب الفراعنة مواجهاتى كندا وروسيا يومى 5 ، 6 أكتوبر على التوالى فى مدينة ناجانو قبل أن تعود البعثة إلى هيروشيما مرة أخرى التى شهدت معسكر إعداد الفراعنة للمونديال من أجل استكمال مشوار البطولة، أمام كل من، إيطاليا و بولندا و اليابان و تونس و الأرجنتين و أخيرا أمريكا أيام 9 ، 10 ، 11 ، 13 ، 14 ، 15 من نفس الشهر.