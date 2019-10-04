سوبر كورة .. تعرف على رسالة مشجعة من ذوى الاحتياجات الخاصة لرئيس الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت مشجعة من ذوى الاحتياجات الخاصة، مرتضى منصور رئيس الزمالك، بإعطائها العضوية الشرفية للنادى. وقالت فى تصريحات خاصة لـ"سوبر كورة"، جئت من الصعيد لحضور مباراة الزمالك أمام مصر المقاصة، وبأحب الزمالك وبشجعه من صغرى. Advertisements لمشاهدة فيديو رسالة مشجعة من ذوى الاحتياجات الخاصة لمرتضى منصور، اضغط هنا

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