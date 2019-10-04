شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتدرب فى أسوان اليوم.. وفايلر يعدد مكاسب موقعة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الكرة بالأهلى مرانه الوحيد على ملعب أسوان عصر اليوم الجمعة، استعداداً للمباراة التى ستجمع الفريقين في الثالثة من عصر غداً في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز وهي المباراة التى يتطلع خلالها المارد الأحمر لتحقيق فوزاً يواصل به رحلة الإنتصارات التي كان أخرا الفوز الكبير على الإنتاج الحربي برباعية نظيفة ضمن الجولة الثانية لبطولة الدوري .

وشهدت قائمة الأهلى لمباراة أسوان عودة أحمد الشيخ واليو ديانج و تضم محمد الشناوي، شريف إكرامي، مصطفي شوبير و محمود وحيد، أيمن أشرف، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، محمد هاني، علي معلول و اليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، حسام عاشور، احمد الشيخ و جونيور أجايي، صلاح محسن، وليد أزارو، حسين الشحات، وليد سليمان، رمضان صبحي، جيرالدو.

وقال فايلر عن رباعية الإنتاج إن الأهلي حقق المطلوب بحصد الثلاث نقاط وتسجيل عدد وافر من الأهداف، وفرض سيطرته على مجريات اللعب، وخلق العديد من الفرص للتسجيل، فيما أشاد بنجاح محمد الشناوي في التصدي لكرة خطيرة ببداية الشوط الثاني، وهو ما ساهم في استمرار التقدم وتسجيل بقية الأهداف، مشيراً الى أن ظروف إقامة مباراة أسوان بعد 3 أيام من لقاء الإنتاج في درجة حرارة عالية، تدفع الجهاز الفني إلى تجهيز كافة اللاعبين للتعامل مع أي ظروف متعلقة بهذا الضغط.