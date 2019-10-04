شكرا لقرائتكم خبر عن بيليجريني عودة فابيانسكي سيقررها الجهاز الطبي اليوم والان مع التفاصيل

أكد مانويل بيلجريني، المدير الفني لنادي ويست هام الإنجليزي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه ضد كريستال بالاس، عن مدة عودة فابيانسكي للفريق.

ويواجه ويست هام نادي كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بيليجريني في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:"بخصوص لوكاس فابيانسكي، سيقرر الطاقم الطبي اليوم أو غدًا ما إذا كان سيخضع لعملية جراحية في عضلاته، أو ما إذا كان سيتعافى دون جراحة، أعتقد أنه في كلتا الحالتين سيكون غيابه أقل من ثلاثة أشهر".

‏وأكمل: "تعافى مانويل لانزيني من إصابته وشارك في المباراة الماضية، لذلك ليس لديه أي مشاكل".

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وواصل بيليجريني:"جاك على ما يرام، توقف عن العمل يومًا واحدًا فقط لأنه شعر بشيء في عضلاته ، لكنه عمل لمدة أسبوع كامل معنا وهو بخير".

وعن يارمولينكو تحدث بيليجريني قائلا:"‏إنه يلعب بالطريقة التي توقعناها منه عندما أتينا به إلى هنا. لسوء حظه في الموسم الماضي ، كان يلعب بشكل جيد للغاية ضد الفرق الكبيرة ، مثل تشيلسي ومانشستر يونايتد الذي لعب مباريات جيدة للغاية أمامهم".

وأضاف:"الآن عاد ، وعاد بالطريقة التي نعرف أنه قادر على اللعب بها. أعتقد أنه المهاجم الثاني لأوكرانيا الآن أيضًا ، وقد اعتاد أن يسجل أهدافًا ، ويقدم دائمًا تمريرات جيدة".

واختتم حديثة عن صراع التوب 6 قائلا:"‏لا أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لتقديم استنتاجات حول الفرق الأخرى. لدينا 30 مباراة أخرى نلعبها ، وهي نقاط كثيرة. يجب أن نركز ونحاول مواصلة اللعب بالطريقة التي نلعب بها الآن".

يذكر أن ويست هام يحتل المركز الخامس برصيد 5 نقاط، بينما يحتل كريستال بالاس المركز التاسع برصيد11 نقطة