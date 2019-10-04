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موعد والقناة الناقلة لمباراة الاتحاد والحزم اليوم في الدوري السعودي

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يواجه نادي اتحاد جدة نظيره الحزم اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير السعودي، والتي ستقام على أرضية ملعب استاد مدينة الملك عبدالله .

تقام مباراة الاتحاد والحزم اليوم الجمعة في تمام الساعة 07:10 بتوقيت القاهرة و08:10 بتوقيت الرياض، وسوف تنقل المباراة على قناة الرياضية .

يذكر أن الاتحاد يحتل المركز الثالث برصيد 9 نقاط، بينما يحتل الحزم المركز التاسع برصيد 7 نقاط .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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