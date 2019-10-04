شكرا لقرائتكم خبر عن موعد والقناة الناقلة لمباراة الاتحاد والحزم اليوم في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

يواجه نادي اتحاد جدة نظيره الحزم اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي، والتي ستقام على أرضية ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

تقام مباراة الاتحاد والحزم اليوم الجمعة في تمام الساعة 07:10 بتوقيت القاهرة و08:10 بتوقيت الرياض، وسوف تنقل المباراة على قناة الرياضية السعودية.

يذكر أن الاتحاد يحتل المركز الثالث برصيد 9 نقاط، بينما يحتل الحزم المركز التاسع برصيد 7 نقاط .