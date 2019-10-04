شكرا لقرائتكم خبر عن إيمري يشيد بـ"شباب" آرسنال وينصح أوزيل بالأستمرار في العمل والان مع التفاصيل

عبر أوناي إيمري، المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، عن سعادته بالفوز الذي حققه لاعبيه أمام ستاندر دو لياج البلجيكي، برباعية نظيفة، في الدوري الأوروبي.

وتحدث إيمري بعد اللقاء لـ "BT Sport"، وافتتح حديثه بشأن مشاركة اللاعبين الشباب قائلاً: "تاريخيًا آرسنال يتحمل هذه المسؤولية مع اللاعبين الشباب، قلت لك من قبل، إن مسؤوليتي الآن هي التحدث مع النادي لمنحهم الفرص، مطالبنا عالية جدا لتحقيق هدفنا".

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وواصل إيمري: "نحن في عملية واحدة، نريد أن نفعل هذه العملية بأسرع ما يمكن، أهدافنا في الموسم مهمة للغاية".

وأكمل: "كل مباراة للاعب الشاب، إذا لعبوا مثل هذه الليلة، فإنهم يستحقون أن يكونوا معنا".

واختتم إيمري بالحديث عن مسعود أوزيل قائلا: "في كل مرة أفكر في الدفع بأفضل اللاعبين، وعندما قررت أنه لن يتم استدعائه فهذا لأن اللاعبين الآخرين يستحقون ذلك أكثر، ماذا عليه أن يفعل؟ الاستمرار في العمل، الأحد لدينا مباراة أخرى سنرى ما سنقرر".