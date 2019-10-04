شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سيدات سلة الأهلي: مستوى اللاعبات في تصاعد مستمر مع توالي المباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب المدير الفني لفريق سيدات سلة الأهلي على هاشم عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب نظيره فريق الصيد بنتيجة 75-44 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في إطار منافسات دوري المرتبط.

وأشاد هاشم- في تصريح الخميس- بمستوى لاعبات الأهلي بعدما قدمن مستوى جيدا جدا على الصعيدين الدفاعي والهجومي على مدار فترات المباراة وتمكن من تحقيق الفوز على حساب منافس قوي.

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وقال المدرب إن مستوى اللاعبات في تصاعد مستمر مع توالي المباريات وفي انتظار الوصول لقمة المستوى الفني في المباريات القادمة .

وأكد المدير الفني لسيدات سلة الأهلي أن الفريق يسير بخطى ثابتة بعدما اختتم منافسات الدور الأول من تمهيدي دوري المرتبط بتحقيق الفوز في كافة المباريات والوصول للعلامة الكاملة، بالإضافة إلى المستوى المتميز الذي قدمتهن اللاعبات في بطولة منطقة القاهرة.

واختتم هاشم حديثه بالتأكيد على جاهزية كافة أفراد الفريق لخوض منافسات الدور الثاني من تمهيدي المرتبط .