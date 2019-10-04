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انطلاق دوري جدة النسائي لكرة القدم

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جدة - خالد شويل - عادل الخديدي (جدة)

ينطلق اليوم الجمعة في مدينة جدة أول دوري نسائي تحت مظلة الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية بحسب تأكيد رئيس اللجنة المنظمة لدوري جدة النسائي هيثم العمري، الذي كشف لـ«الخليج 365» أن الدوري سينطلق بمشاركة 6 أندية نسائية لكرة القدم جميعها من جدة، وذلك في أحد الملاعب الخاصة بحي المرجان، حيث ستلعب بنظام 9 مقابل 9، وتضم كلا من: «نادي ذا ستورم، جدة ايغيلز، كينق يونايتد، الليث الأبيض، جدة ويف، مِراس»، فيما يتولى عملية التنظيم فريق عمل مكون من 4 سعوديات. وتستمر مواجهات الدوري حتى 6 ديسمبر وبحسب لائحة البطولة تُلعب في كل جولة ٣ مباريات، حيث سيلتقي اليوم فريقا موج جدة وكينق يونايتد عند الساعة 7 مساء، وفي 8:20 تنطلق المباراة الثانية التي تجمع الليث الأبيض وجدة ايغيلز، وستشهد المواجهة الأخيرة من الجولة الأولى نادي ستورم ضد نادي مراس عند الساعة 9:40، وستكون المواجهات بين الفرق ذهابا وإيابا بنظام الدوري النقطي.

وتضم البطولة لجنة تحكيم نسائية سعودية وطاقما طبيا نسائيا وفريق تنظيم مكونا من: دنى رجب، بيرين صدقة، الجوهرة عبدالله، سميرة فيصل.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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