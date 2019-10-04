المؤذن والهندي يتنافسان على رئاسة حراء

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جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) أُغلق باب الجمعية العمومية لنادي حراء بمكة بترشيح قائمتين، الأولى برئاسة الرئيس الحالي حامد المؤذن، والأخرى برئاسة خالد الهندي. أُغلق باب الجمعية العمومية لنادي حراء بمكة بترشيح قائمتين، الأولى برئاسة الرئيس الحالي حامد المؤذن، والأخرى برئاسة خالد الهندي. وستخضع القائمتان هذا الأسبوع لتدقيق من قبل لجنة متخصصة بهيئة الرياضة، وسيتم التصويت على ترشيح إحدى القائمتين لإدارة دفة النادي لمدة 4 سنوات يوم الرابع والعشرين من شهر صفر الحالي.



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