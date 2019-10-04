شكرا لقرائتكم خبر عن شرط يعلّق معسكر «العالمي» الخارجي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

في الوقت الذي تتجه إدارة النصر لإقامة معسكر خارجي للفريق لاستغلال فترة التوقف ورفع المعدل اللياقي للاعبين بعد تأجيل مباراة الفيصلي المقررة مسبقا غدا السبت للسادس من شهر نوفمبر القادم، ربط المدرب البرتغالي روي فيتوريا موافقته على إقامة المعسكر بعدد اللاعبين الذين سيتم استدعاؤهم للمنتخبات الوطنية من أجانب ومحليين، حيث ستقتصر غيابات الأجانب على المغربي نورالدين إمرابط، في وقت أعلن فيه عمر هوساوي عن اعتزاله ولم تخرج حتى الآن قائمة الأخضر السعودي التي ستخوض مباراتي فلسطين وسنغافورة.

وطالب فيتوريا من إدارة النصر ضرورة تأمين وديتين قبيل خوض أولى لقاءاته في الدوري في 19 من شهر أكتوبر الجاري أمام الرائد في بريدة، فيما لم يستقروا حتى الآن على إقامة معسكر دبي.

وكان فيتوريا قد واصل تدريباته اليومية بمقر النادي، حيث ركز خلال تدريبات الأيام الماضية على رفع المعدل اللياقي للاعبين مع إصلاح أخطاء المباريات الماضية، وإيجاد حلول تكتيكة للعقم التهديفي الذي يعاني منه النصر.

وشهدت التدريبات عودة البرازيلي جوليانو الذي بدأ بالجري حول الملعب، فيما ما زال النيجيري أحمد موسى الذي اعتذر عن معسكر منتخب بلاده بسبب عدم تشافيه من الإصابة والمهاجم عبدالفتاح آدم في العيادة لمتابعة برنامجهما الطبي للاستشفاء من إصابتيهما، حيث ستتحدد خلال الأيام القليلة القادمة إمكانية لحاقهما بمباراة الرائد القادمة بعد قرابة الأسبوعين من عدمه.