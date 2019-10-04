شكرا لقرائتكم خبر عن سحب قرعة دور الـ 16 لـ«كأس محمد السادس» بحضور الفيصل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وليد سعيد (جدة) تسحب غدا (السبت) قرعة دور الـ16 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، في العاصمة تسحب غدا (السبت) قرعة دور الـ16 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، في العاصمة السعودية الرياض، بحضور رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل. وكانت أندية الوصل والجزيرة (الإمارات) والاتحاد والشباب (السعودية) والشرطة والقوة الجوية (العراق) والاتحاد السكندري والإسماعيلي (مصر) وشباب الأردن (الأردن) والمحرق (البحرين) وأولمبيك أسفي (المغرب) ومولودية الجزائر (الجزائر) والترجي (تونس) قد تأهلت من منافسات دور الـ32 إلى دور الـ16. وأعدت الأمانة العامة بالاتحاد العربي لكرة القدم كافة الترتيبات الخاصة بحفل مراسم قرعة دور الـ16، الذي سيقام مساء غد (السبت) في فندق فيرمونت بمدينة الرياض، وستسبق موعد القرعة إقامة اللجنة المنظمة لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال ورشة عمل للأندية المتأهلة لاستعراض آلية القرعة ولائحة البطولة، ومن ثم ستكون هناك ورشة مماثلة بعد نهاية مراسم القرعة للأندية وللاتحادات الوطنية الأعضاء لاختيار المواعيد المناسبة لمباريات دور الـ16.



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