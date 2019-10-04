الغيابات تهدد صدارة الهلال أمام الاتفاق

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) يواجه مدرب الهلال رازفان أزمة غيابات في صفوف فريقة قبل مواجهة الاتفاق غدا (السبت) ضمن الجولة السادسة من دوري كأس الأمير يواجه مدرب الهلال رازفان أزمة غيابات في صفوف فريقة قبل مواجهة الاتفاق غدا (السبت) ضمن الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يشهد الفريق غيابات لأكثر من لاعب بداعي الإصابات، إذا تأكد غياب اللاعب سالم الدوسري بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية الذي على إثرها سيغيب قرابة عشرة أيام، في حين لم تتأكد حتى الآن مشاركة الثلاثي غوميز، ومحمد كنو، والحارس عبدالله المعيوف بعد تعرضهم لبعض الكدمات في لقاء السد. على صعيد آخر، أعلن الاتحاد الآسيوي ترشيح هدفي «الأسطورة محمد الشلهوب» و«غوميز» اللذين سجلاهما في مرمى السد القطري ضمن ذهاب دور الأربعة لجائزة هدف الأسبوع. ميدانياً، عاود الفريق الهلالي مساء أمس تدريباته الاعتيادية على ملاعب النادي، بعد الراحة التي منحها لهم الجهاز الفني ليوم الأربعاء تقديراً للمجهود الذي بذلوه في المباراة الآسيوية، هذا وقد بدأ المران بتدريبات استرجاعية لجميع اللاعبين الذين شاركوا في مباراة السد بشكل إساسي، فيما أدى البقية تدريبات اعتيادية اشتملت على الجوانب اللياقية والفنية، بعدها اختتم المدرب رازفان التدريبات بمناورة على منتصف الملعب طبق فيها بعضاً من الجوانب الفنية والتكتيكية.



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