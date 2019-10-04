شكرا لقرائتكم خبر عن «الأخضر» يشارك في بطولة الخليج لكرة الصالات.. للمرة الأولى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء) aja5005 @

كشفت خولة العنزي الأمين العام للجنة التنظيمية لرياضة المرأة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن استضافة الكويت الدورة الرياضية السادسة لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربي، خلال الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر الحالي، التي ستشهد مشاركة المنتخب السعودي النسائي لكرة القدم في فعالية (كرة قدم الصالات) للمرة الأولى تاريخياً في أولى مشاركاته الرسمية بجانب كل من منتخبات الكويت (مستضيف البطولة) والبحرين والإمارات.

من جهته، أكدت رئيسة اللجنة المنظمة العليا للدورة الشيخة نعيمة الأحمد لـ«الخليج 365» سعادتها بمناسبة استضافة دولة الكويت لفعاليات الدورة السادسة لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر 2019، وقالت: أود أن أرحب بكافة الدول المشاركة بالدورة شاكرة تلبيتها الدعوة ومثمنة دورها في السعي نحو إنجاح الدورة والارتقاء برياضة المرأة الخليجية.

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وتأتي استضافة دولة الكويت للدورة استكمالا للدورات التي استضافتها دول المجلس خلال السنوات الماضية ولتعود مرة أخرى إلى الكويت التي شهدت ولادة الدورة وانطلاقتها للمرة الأولى في مارس 2008 برعاية كريمة وسامية من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت -حفظه الله ورعاه -، ولا شك بأن النجاح الكبير الذي شهدته دورات المرأة خلال السنوات الماضية ما كان له أن يتحقق لولا تعاون وتضافر جهود كافة دول المجلس بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة المجلس التعاون واللجان التنظيمية للألعاب وذلك في إطار العمل الرياضي الخليجي المشترك.

وأشادت نعيمة الأحمد بالدعم الكبير الذي تلقاه رياضة المرأة من قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومن أصحاب السمو والمعالي رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية الذي كان له أكبر الأثر في تطور المستويات الفنية والإدارية للمرأة الخليجية وبلوغها المستويات التي حققت طموحات وتطلعات الفتاة الخليجية في المجال الرياضي.

واختتم رئيسة اللجنة العليا المنظمة للدورة حديثها بتقديم وافر الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان آل سعود وإلى رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وجميع القائمين على الرياضة النسائية السعودية بموافقتهم على المشاركة النسائية في الدورة السادسة لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دولة الكويت، حيث إن مشاركة المرأة السعودية للمرة الأولى في دولة الكويت أمر يشعرنا بالفخر والاعتزاز وسيذكر التاريخ أن دولة الكويت شهدت الانطلاقة الأولى لمشاركة المرأة السعودية في المحافل الرياضية النسائية الخليجية.