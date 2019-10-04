شكرا لقرائتكم خبر عن 94 لاعبا يفتتحون موسم «المبارزة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وليد سعيد (جدة)

تنطلق غدا (الجمعة) منافسات الموسم الرياضي للمبارزة ببطولة المملكة للجولة (الفضية) الأولى تحت 11 و17 عاما، التي ستقام على صالة معهد إعداد القادة، على مدى يومين في الأسلحة الثلاثة (الابيه والسابر والفويل).

وستنطلق البطولة بمشاركة 94 لاعبا من 14 ناديا ومركزا وهي النهضة والوطني وعكاظ والهدى والنور واليرموك والجزيرة والعمران إضافة الى مدارس الرياض وأكاديمية المبارزة الأولمبي ومدارس الرياض ومركز الرياض ومركز جدة والمدرسة الأمريكية العالمية.

من جهته، أكد المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للمبارزة عبدالله السنيد جاهزيتهم لانطلاق بطولات الموسم، التي ستبدأ بالجولة الفضية الأولى التي سيديرها 21 حكما، خمسة منهم دوليون.

وأوضح أن الموسم سيشهد إقامة 54 جولة لـ6 فئات عمرية للأسلحة الثلاثة، بنظام النقاط والانتقال لمستويات أعلى، مما يزيد من حماس المشاركين في البطولة. وشدد السنيد على حرص اتحاد المبارزة لمواكبة أي تطوير للعبة.