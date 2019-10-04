شكرا لقرائتكم خبر عن المهدي: اللاعب لن يأخذ زمن غيره والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فلاح القحطاني (الرياض)

صادق وكيل أعمال اللاعب عمر هوساوي مدافع نادي النصر والمنتخب السعودي نواف المهدي على تغريدات اللاعب الدولي الذي أعلن عبر «تويتر» اعتزاله اللعب دوليا، بعد سنوات من ارتداء القميص الأخضر، وقال المهدي في رده على استفسار "الخليج 365" حول صحة الحساب في «تويتر» المنسوب لموكله هوساوي، قال: نعم.. بالفعل هذا حساب الكابتن عمر هوساوي والتغريدات صحيحة، وحول أسباب إعلان اعتزاله الدولي قال المهدي اللاعب يرى بأنه قدم كل ما لديه للأخضر ويرى أنه حان الوقت لمنح الفرصة لزملائه الآخرين، مؤكدا أنه لن يأخذ زمنه وزمن غيره.

واعتبر المهدي توقيت اعتزال عمر ذكيا جدا، خاصة أنه اعتزل اللعب الدولي وهو في قمة عطائه، متمنيا له التوفيق في خدمة ناديه في الفترة القادمة ولزملائه في المنتخب التوفيق.