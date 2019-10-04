شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت الحزم تهدد الاتحاد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

تستكمل مساء اليوم (الجمعة) لقاءات الجولة السادسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة لقاءين، حيث سيستضيف فريق الفتح صاحب المركز الـ16 والأخير نظيره فريق الرائد صاحب المركز الـ14 وذلك عند الساعة 6:05م على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، فيما يستضيف الاتحاد ثالث الدوري فريق الحزم تاسع الدوري وذلك عند الساعة 8:10م على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة).

وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، يبحث صاحب الأرض والجمهور فريق الفتح عن أول فوز له في الدوري بعد خمس خسائر متتالية جعلته يقبع في قاع الترتيب في سابقة لم يشهدها الفريق النموذجي منذ تأهله لدوري المحترفين، ولم يحصد الفتح أي نقطة وتلقت شباكه 10 أهداف وأحرز هجومه 3 أهداف فقط.

فيما يدخل فريق الرائد هذا اللقاء وهو ليس ببعيد عن الفتح، حيث يحتل المركز الـ14 برصيد أربع نقاط من فوز وتعادل وخسارتين، وتلقت شباكه تسعة أهداف وأحرز هجومه أربعة أهداف، وتتبقى له مباراة مؤجلة، ويقف التاريخ مع فريق الفتح حيث التقى الفريقان في 20 مباراة سابقة بدوري المحترفين، استطاع الفتح الفوز في 11 لقاء، فيما حقق الرائد الفوز في أربعة لقاءات، وحضر التعادل في خمس مواجهات، وسجل هجوم الفتح 34 هدفاً فيما تمكن هجوم الرائد من إحراز 25 هدفاً.

وفي الجوهرة المشعة، يخوض الاتحاد لقاء مهما أمام الحزم لمواصلة نشوة الانتصارات التي كانت آخرها أمام التعاون وقفزت به من العاشر إلى ثالث الدوري، حيث يملك العميد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات وخسارتين، وأحرز مهاجموه 10 أهداف نصفها للبرازيلي رومارينهو هداف الدوري، فيما تلقت الشباك الاتحادية ثمانية أهداف، ويدخل فريق الحزم هذا اللقاء محتلاً المركز التاسع برصيد سبع نقاط من فوزين وتعادل وخسارتين، وأحرز هجومه سبعة أهداف وتلقت شباكه تسعة أهداف، ويسعى الحزم لتحقيق فوزه الأول على الاتحاد حيث التقى الفريقان ثماني مرات في تاريخ دوري المحترفين لم يحرز فيها الحزم أي انتصار، فيما فاز الاتحاد في ستة لقاءات وحضر التعادل في لقاءين، وأحرز هجوم الاتحاد 25 هدفاً فيما سجل هجوم الحزم ثمانية أهداف فقط.