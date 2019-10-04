شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك : مختار مختار من ساعة ما تولد مكسبش الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن مختار مختار المدير الفنى لفريق الإنتاج الحربى لم يسبق له الفوز على الأهلى فى أى مواجهة. أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" مختار مختار من ساعة ما تولد مكسبش الأهلى". انتزع الأبيض ثلاث نقاط صعبة فى مباراة مصر المقاصة ضد الزمالك بالهدف الذى سجله أحمد سيد زيزو فى المباراة التى أقيمت بينهما على ستاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة الدورى الممتاز. بهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى 6 نقاط محققاً العلامة الكاملة فى أول مباراتين له بالدورى عقب الفوز على الاتحاد واليوم على الفريق الفيومى بينما توقف رصيد الأخير عند 3 نقاط حصدها من الفوز على أسوان فى الجولة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدفين. Advertisements

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