شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك : مطلعين فايلر السما هو الأهلى قابل مين أصلا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الإشادة بالسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الأهلى موضحا أن المدرب واجه أندية ضعيفة . أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" فايلر مطلعينه السماء وقايلين عالمي الأهلي لعب مين أصلا ؟ سموحة اللي كان عايز يبيع حسام حسن بملايين ملعبش قدام الأهلي". انتزع الأبيض ثلاث نقاط صعبة فى مباراة مصر المقاصة ضد الزمالك بالهدف الذى سجله أحمد سيد زيزو فى المباراة التى أقيمت بينهما على ستاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة الدورى الممتاز. بهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى 6 نقاط محققاً العلامة الكاملة فى أول مباراتين له بالدورى عقب الفوز على الاتحاد واليوم على الفريق الفيومى بينما توقف رصيد الأخير عند 3 نقاط حصدها من الفوز على أسوان فى الجولة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدفين. Advertisements

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