شكرا لقرائتكم برنامج إعداد خاص لمصطفى فتحى للمشاركة مع الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الجهاز الفنى للزمالك بقيادة ميتشو، برنامج إعداد خاص لمصطفى فتحى، من أجل تجهيزه من الناحية الفنية والبدنية قبل منحه الضوء الأخضر بالمشاركة مع الفريق فى المباريات.

وخضع اللاعب فى الفترة الماضية لفحوصات تحت إشراف الطبيب الألمانى الذى أجرى له عملية الجراحة فى الركبة وبصحبة الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأبيض، ليكشف للاعب أنه أصبح جاهزا بنسبة مائة بالمائة للمشاركة فى المباريات ولا يوجد تخوف من مشاركته بعد قلق اللاعب خلال الفترة الماضية من تجدد إصابته وطلبه الخضوع لفحص طبى فى ألمانيا قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية.

وعاد مصطفى فتحى مؤخراً ليشارك فى تدريبات الزمالك الجماعية بعد عودته من ألمانيا ولكن فضل الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق الأبيض، استبعاده من مواجهة المقاصة فى الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز، ليتم تجهيزه للمباريات القادمة خاصة فى ظل رغبة ميتشو فى تواجده مع الفريق بصورة أساسية فى لقاء الأهلى بالجولة الرابعة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.