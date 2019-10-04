شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : لأول مرة الزمالك من 2004 يكسب مباراتين متتالتين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن الفريق الأبيض لم يكسب مباراتين متتالتين منذ 2004 كما حدث فى الموسم الحالى بالفوز على الاتحاد السكندرى ومصر المقاصة.

أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" الزمالك فاز فى مباراتتين متتالتين الأمر الذى لم يحدث منذ 2004 ".

وانتزع الأبيض ثلاث نقاط صعبة فى مباراة مصر المقاصة ضد الزمالك بالهدف الذى سجله أحمد سيد زيزو فى المباراة التى أقيمت بينهما على ستاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة الدورى الممتاز.

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بهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى 6 نقاط محققاً العلامة الكاملة فى أول مباراتين له بالدورى عقب الفوز على الاتحاد واليوم على الفريق الفيومى بينما توقف رصيد الأخير عند 3 نقاط حصدها من الفوز على أسوان فى الجولة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.