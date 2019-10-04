شكرا لقرائتكم ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد نهاية مباراة مصر المقاصة ضد الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد نهاية مباراة مصر المقاصة ضد الزمالك شهد تربع عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز على القمة برصيد 3 أهداف بليه رمضان صبحى نجم الأهلى وسادو سنبورى لاعب المصرى البورسعيدى وعمرو مرعى مهاجم المقاصة وشرويدة لاعب حرس الحدود وسيد الدين الجزيرى لاعب المقاولون العرب برصيد هدفين.



ترتيب هدافى الدورى المصرى

ترتيب هدافى الدورى المصرى



ترتيب هدافى الدورى المصرى حيث قرب بيراميدز عبد لله السعيد صانع ألعاب بيراميدز من نادى المائة حيث بات اللاعب على بعد 7 أهداف فقط من دخول نادي المئة في الدوري المصري الممتاز.

هدف عبدالله السعيد الذى سجله لبيراميدز فى شباك طنطا رفع رصيد أهدافه في الدوري المصري إلى 93 هدفًا وأصبح على أعتاب الانضمام لنادي المئة.

وسجل السعيد 50 هدفاً بقميص الأهلي و36 هدفاً بقميص الإسماعيلي و7 أهداف بقميص بيراميدز في بطولة الدوري.

ترتيب هدافى الدورى المصرى



ترتيب هدافى الدورى المصرى حيث تضم قائمة اللاعبين الذين تخطوا 100 هدف في الدوري المصري، حسن الشاذلي وحسام حسن والسيد الضظوي ومصطفى رياض ومحمود الخطيب وأحمد الكأس ومحمد أبو تريكة وجمال عبد الحميد.

ترتيب هدافى الدورى المصرى



ترتيب هدافى الدورى المصرى حيث تغلب بيراميدز على مضيفه طنطا بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم على ملعب نادي طنطا، والتي جاءت ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري العام.

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ترتيب هدافى الدورى المصرى



ترتيب هدافى الدورى المصرى حيث أحرز هدفي بيراميدز إبراهيم حسن بعد مرور دقيقتين فقط من انطلاق المباراة وعزز عبد الله السعيد تقدم بيراميدز بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 29 من عُمر اللقاء، بينما أحرز عبد الرحمن الدح هدف طنطا الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 89.

ترتيب هدافى الدورى المصرى



ترتيب هدافى الدورى المصرى هذه النتيجة أرتفع رصيد بيراميدز للنقطة متصدراً جدول المسابقة مؤقتاً وبفارق الأهداف عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني، فيما توقف رصيد طنطا عند النقطة الثالثة محتلاً المركز العاشر.

ترتيب هدافى الدورى المصرى



ترتيب هدافى الدورى المصرى حيث خرج عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز، من مواجهة فريقه أمام طنطا، بعد تعرضه لإصابة قوية، وقام زملائه بمساعدته للخروج من الملعب قبل أن يتدخل الجهاز الطبى لعلاجه.

ترتيب هدافى الدورى المصرى



ترتيب هدافى الدورى المصرى وانفرد عبد الله السعيد لاعب بيراميدز بصدارة بقائمة الهدافين فى الدورى المصرى بالنسخة الجديدة برصيد ثلاثة أهداف.

ترتيب هدافى الدورى المصرى



ترتيب هدافى الدورى المصرى وأحرز عبدالله السعيد هدف بيراميدز الثانى فى شباك طنطا اليوم بالشوط الأول ليكون هذا الهدف الثالث له بعد احراز هدفين فى مرمى انبى بالجولة الاولى ليرتقع رصيده إلى 3 أهداف فى النسخة الجديدة للدورى المصرى.

ترتيب هدافى الدورى المصرى



ترتيب هدافى الدورى المصرى حيث انتزع الأبيض ثلاث نقاط صعبة فى مباراة مصر المقاصة ضد الزمالك بالهدف الذى سجله أحمد سيد زيزو فى المباراة التى أقيمت بينهما على ستاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة الدورى الممتاز.

ترتيب هدافى الدورى المصرى



ترتيب هدافى الدورى المصرى حيث بهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى 6 نقاط محققاً العلامة الكاملة فى أول مباراتين له بالدورى عقب الفوز على الاتحاد واليوم على الفريق الفيومى بينما توقف رصيد الأخير عند 3 نقاط حصدها من الفوز على أسوان فى الجولة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.