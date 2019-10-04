شكرا لقرائتكم المسحل: الأخضر سيتواجد في رام الله قبل يومين من المباراة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أن إقامة مباراة المنتخب الأول أمام فلسطين في رام الله، يأتي ضمن العلاقة القوية والدعم الكبير وامتدادا لمواقف الحكومة والشعب السعودي تجاه فلسطين، كاشفا أن الأخضر سيتواجد في رام الله قبل موعد المباراة بيومين.

وقال في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الخميس: جمعتنا لقاءات سابقة مع رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، والذي زار الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الذي دعم الملف، كما كانت هناك مطالبة من رئيس دولة فلسطين لإقامة المباراة في رام الله.

وأضاف: يأتي ذلك تأكيدا لمواقف السعودية تجاه فلسطين، وسنعمل على استغلال المناسبة لتأكيد دعم الشعب الفلسطيني، ولعب المباراة على أرضهم حق مشروع، وموعودون باستقبال غير مسبوق حسب ما ذكر رئيس الاتحاد الفلسطيني، ونتطلع للحصول على النقاط الثلاث.

وحول برنامج الأخضر في المرحلة المقبلة، خاصة وأنه سيواجه منتخب سنغافورة في القصيم بتاريخ 10 أكتوبر الجاري، ذكر المسحل: طلب المدرب هيرفي رينار خوض حصتين على ملعب المباراة قبل ملاقاة فلسطين، لأن الأرضية صناعية، وتم تزويدنا بمواصفاتها والتي تعتبر آحدث الأنواع التي اعتمدها "فيفا" وتعد جيدة جدا، وكان لدي اجتماع مع المدرب، وسنغادر إلى رام الله في 13 أكتوبر الجاري قبل يومين من موعد اللقاء.