بعد موقفه الأخير.. فنانون ورياضيون وشخصيات عامة يقودون مبادرة للصلح بين "آل الشيخ" و"الخطيب"

لاقى دعم المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي المصري ضد تجاوزات مرتضى منصور رئيس الزمالك، ردود فعل إيجابية للغاية من جماهير القلعة الحمراء.

وكان تركي آل الشيخ كتب على صفحته: "الكابتن الخطيب له وعليه.. ونتفق ونختلف.. لكني لا أقبل أبدا التطاول بألفاظ خارجة عليه أو التعرض لأسرته بما لا يليق، أدعمه وأسانده في تلك الحالة.. ونتفق أو نختلف حول الكرة ده شأن طبيعي لكن.. التعرض لأهله عيب وحرام".

ويتم حاليا اتصالات من شخصيات معروفة ومشاهير في مجالات الفن والرياضة والإعلام، لبحث سبل حل الأزمة بين تركي آل الشيخ، والكابتن محمود الخطيب، وذلك عن طريق الدعوة لمبادرة لنبذ التعصب والتهدئة ومحاولة اتمام تلك الجهود بتصالح بين آل الشيخ والخطيب، وهو ما يجري الإعداد لها خلال الفترة الحالية في ظل مبادرات التهدئة تزامناً مع العلاقات المصرية السعودية الوطيدة.

وتأتي هذه المبادرة عقب ردود الفعل الإيجابية من قبل جماهير النادي الأهلي، نتيجة رسالة الدعم التي كتبها "آل الشيخ"، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ضد التطاول على الكابتن محمود الخطيب، وأسرته "بألفاظ خارجة لا تليق".

ووجه المستشار القانوني للنادي الأهلي محمد عثمان، الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، على دعمه ومساندة مجلس إدارة القلعة الحمراء.

وأكد المستشار القانوني للأهلي، على أن موقف آل الشيخ جدير بالاحترام والتقدير ويرتبط بالقيم والمبادئ العربية وأخلاقيات المجتمعات العربية التي ترفض السب والخوض في الأعراض.

ومن المنتظر في الساعات القليلة القادمة، أن تظهر بادرة تصالح بين الطرفين في ظل تأكيد آل الشيخ على احترامه للنادي الأهلي ككيان وجمهور .

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