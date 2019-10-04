«والأهلي بيكسب بالتحكيم» ... نبيل الحلفاوي يسخر من حكم مبارة الزمالك والمقاصة

الموجز

علق الفنان نبيل الحلفاوى، على اداء حكم مبارة الزمالك والمقاصة فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على ستاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة الدورى الممتاز، التى انتهت بهدف دون رد للابيض سجله أحمد سيد زيزو.

ورد" الحلفاوي " علي احد متابعيه على تويتر، من خلال صورة تكشف خطأ تحكيميا فادحا، بعدم احتساب ركلتي جزاء لنادي مصر المقاصة، في لقائه اليوم أمام نادي الزمالك .

ونشر المتابع في تغريدته صورة وعلق عليها ، قائلًا: «القبطان شاف اول ركلة جزاء للمقاصة متحسبتش قام مكملش فرجة ع المهزلة والحمد لله ربنا رحمه من ركلة تانية فى الوقت الاخير»،

فرد " الحلفاوي " قائلا : «والأهلي بيكسب بالتحكيم».