البحرينية عيد ناصر تنال ذهبية 400 م









اسماء السيد - احرزت العداءة البحرينية سلوى عيد ناصر ذهبية سباق 400 م ضمن بطولة العالم لالعاب القوى المقامة حاليا في الدوحة مسجلة 48.14 ثانية وهو اسرع ثالث توقيت على مر الازمنة.

وحلت ثانية شوني ميلر اويبو من باهاماس (48.37 ث) وثالثة الجامايكية شيريكا جاكسون (49.47 ث).

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والذهبية هي الاولى للعرب في البطولة الحالية والميدالية الثالثة للبحرين بعد فضية روز شيليمو في الماراتون، وبرونزية سباق التتابع المختلط 4 مرات 400 م. كما احرز العداء القطري عبد الرحمن صمبا برونزية سباق 400 م حواجز.

وحققت عيد ناصر صاحبة الفضية في بطولة العالم في لندن قبل سنتين، وذهبية الاسياد العام الماضي في جاكرتا، انطلاقة صاروخية وكانت متقدمة على ابرز منافستها بعد مرور 200 م قبل ان تجتاز خط النهاية بسهولة بالغة مسجلة رقما مدهشا هو الثالث على مر التاريخ.

وتملك الالمانية الشرقية ماريتا كوخ الرقم القياسي لهذا السباق مع 47.60 ثانية منذ 6 تشرين الاول/اكتوبر عام 1985، تليها التشيكوسلوفاكية يارميلا كراتوشفيلوفا مع 47.99 ثانية في الملعب الاولمبي في هلسنكي في 10 اب/غسطس عام 1983.