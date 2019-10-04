الجزائري مخلوفي والمغربي ايكيدير الى نهائي سباق 1500 م







اسماء السيد - بلغ العداء الجزائري توفيق مخلوفي نهائي سباق 1500 م المقرر الاحد ضمن بطولة العالم لالعاب القوى المقامة حاليا في الدوحة مسجلا 3.36.18 دقيقة. وقال مخلوفي "لقد بذلت قصارى جهدي. مشاركتي في هذه البطولة هي بروفة لدورة الالعاب الاولمبية في طوكيو الصيف المقبل بالنسبة الي". Advertisements وكشف "لم اشارك كثيرا هذا الموسم لاني كنت مصابا. وبالتالي كانت تجربة اولى لي ومهما حصل في النهائي سأتقبله". واوضح "ساحاول قدر المستطاع الصعود الى منصة التتويج لكن اذا لم يحصل هذا الامر فليكن. تواجد الكثير من الجمهور الجزائري في المدرجات وقد دفعوني الى بذل قصارى جهدي لتحقيق هذه النتيجة". وبلغ المغربي عبد العاطي ايكيدير النهائي ايضا بتسجيله 3.37.44 دقيقة.

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