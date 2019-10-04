فوز باهت للزمالك على حساب المقاصة وبيراميدز يتجاوز طنطا









اسماء السيد - حقق الزمالك فوزا باهتا على مضيفه مصر المقاصة بهدف وحيد الخميس بملعب السلام، في ختام مباريات المرحلة الثانية من الدوري المصري لكرة القدم.

سجل للزمالك احمد سيد "زيزو" (56)، ليمنح فريقه ثلاث نقاط صعبة صعد بها للمركز الثالث بفارق الاهداف عن بيراميدز والاهلي، في حين توقف رصيد المقاصة عند ثلاث نقاط في المركز السادس.

وجاء الشوط الاول متواضعا فنيا، خلا تماما من المتعة والاثارة فضاقت المساحات وتعددت اخطاء التمرير وندرت صناعة الفرص دون فاعلية هجومية على المرميين. واتسم الاداء بالفردية والرعونة من لاعبي الفريقين لينتهي الشوط سلبيا لعبا ونتيجة.

اختلف الوضع قليلا مع بداية الشوط الثاني، وان انحصر اللعب في وسط الملعب وتبادل الفريقان السيطرة والاستحواذ الى ان جاءت الدقيقة 56.

وبمجهود فردى من احمد سيد "زيزو" اخترق دفاع المقاصة وسدد الى يسار محمود حمدي محرزا هدف التقدم للزمالك.

بعد الهدف تخلى لاعبو المقاصة عن حذرهم الدفاعي واهدر البديل محمد ابراهيم لاعب الزمالك السابق فرصة هدف لاصحاب الارض بإنفراد تام اذ تصدى له محمد عواد واخرج الكرة الى ركنية (64).

وتعددت المحاولات الهجومية للمقاصة لكن بلا فاعلية على مرمى الزمالك الذي تراجع لاعبوه للدفاع حفاظا على هدف التقدم.

وعقب المباراة اشتبك لاعبو الفريقين واشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء للاعب الزمالك محمود علاء للتعدي على لاعب المقاصة سعد حسني.

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شاهد ملخص مباراة الزمالك والمقاصة

بيراميدز يتجاوز طنطا

وحقق بيراميدز فوزه الثاني تواليا على حساب مضيفه طنطا 2-1 بملعب طنطا.

تقدم بيراميدز بهدفي ابراهيم حسن (2) وعبد الله السعيد (29)، وقلص عبد الرحمن الدح النتيجة لطنطا (89 من ركلة جزاء).

شاهد ملخص مباراة بيراميدز و طنطا



