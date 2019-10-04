الكاف يُعلق  نتيجة مباراة الزمالك اليوم ضد جينيراسيون فوت  بعد إنسحابه لحين الاجتماع

الكاف يُعلق نتيجة مباراة الزمالك اليوم ضد جينيراسيون فوت بعد انسحابه تنطلق مباراة إياب دور ال32 فى بطولة دورى أبطال أفريقيا يوم الأحد 29/9/2019، ويستضيف فريق الزمالك منافسه جينيراسيون فوت السنغالى على ملعب الجيش بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، ويطمح الزمالك فى تأمين مشواره وتحقيق انتصار كبير، فيما يسعى جينيراسيون فى خطف الفوز أو تحقيق أى تعادل من أجل التأهل.

نتيجة مباراة الزمالك اليوم

وكان الزمالك قد بدء مشواره بالمشاركة فى دور ال64 أمام فريق ديكيداها وحقق الفوز عليه بنتيجة 13-0 فى مجموع اللقائين، كما يذكر أنه قد خسر مواجهة الذهاب أمام ضيفه السنغالى بنتيجة 2-1، ويذكر أيضا أن الزمالك قد حقق فوزا صعبا على منافسه الاتحاد السكندرى فى مواجهة الأسبوع الأول بالدورى المصرى.

وكان فريق جينيراسيون قد شارك فى دور ال64 ومواجهة فريق اويلرز وحقق الانتصار عليه بنتيجة 3-1 فى مجموع المباراتين، وكان الفريق قد حسم الفوز فى مواجهة الذهاب أمام مضيفه المصرى بنتيجة 2-1 .

والجدير بالذكر أنه سيتم نقل المباراة على شاشة قناة أون سبورت وتايم سبورت، بالاضافة لاذاعة استوديو تحليلى كبير يضم العديد من المحللين للتعليق على أهو أحداث اللقاء وتحليل المباراة فور انتهائها.

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نتيجة مباراة الزمالك وجينيراسون