تابع Match أهلي جدة ⏰ الفيحاء مباراة الأهلي السعودي فى الدورى السعودى للمحترفين والقنوات الناقلة...

يلا – Match أهلي جدة ⏰ الفيحاء مباريات الاسبوع السادس بالدوري Match الاهلي – موعدنا مع مباراة قوية بين الأهلى والنصر – موعد مباراة الاهلي السعودي أمام الفيحاء فى الأسبوع السادس من الدورى السعودى للمحترفين 2019-2020 تابع جدول مباريات الدوري السعودي 2019 – 2020 والقنوات الناقلة حيث تقام مباراة الأسبوع السادس فى الدورى السعودى بين فريقي أهلي جدة والفيحاء ، وتقام المباراة يوم السبت 5 أكتوبر 2019، ويأمل أهلى جدة فى تحقيق الفوز والتقدم، بينما يطمح فريق الفيحاء فى تحقيق انجاز وهزيمة صاحب النجاحات الكبيرة، تعرف على جدول مباريات النادي الأهلي السعودي في الدوري السعودي للمحترفين

مباراة الاهلي السعودي ×الفيحاء

السبت 5 أكتوبر 2019، مباراة الأهلي × الفيحاء الساعة 18:20 بتوقيت مكة المكرمة، 17:20 بتوقيت القاهرة

تعادل الأهلي في بداية مشواره في دوري السعودي لهذا الموسم 2019-2020 أمام فريق العدالة (1-1)، وفي الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين،حقق أهلي جدة فوزًا وتقدم على فريق الاتفاق، ثم هزم في الجولة الثالثة أمام الوحدة بهدفين مقابل هدف، وفي رابع مباريات الأهلي أمام الفتح فاز الأهلي بثنائية نظيفة أمام الفتح.

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مباراة الأهلي والفيحاء في الدوري السعودي 2019-2020

الفتح يخوض مباراته القادمة ضد الاهلى في إطار الجولة السادسة بالدوري السعودي للمحترفين ويطمح النصر في تحقيق الفوز في الجولات القادمة.

موعد لقاء الأهلي والفيحاء والقنوات الناقلة

موعد⏰ مباراة الاهلي والفيحاء في سادس لقاء الدوري⚽ تقام مباراة الأهلي والفيحاء فى الاسبوع السادس من الدورى السعودى للمحترفين السبت 5 أكتوبر 2019، وتنطلق المباراة الساعة 18:20 بتوقيت مكة المكرمة، 17:20 بتوقيت القاهرة

والجدير بالذكر أن المباراة المرتقبة سيتم نقلها على قناة الرياضية السعودية ksa 1 بث مباشر بالإضافة قناة دوري بلس اتش دى ومشاهدة الاستديو التحليلي الكبير، للتعليق على المباراة وتحليل أهم أحداثها فور الانتهاء.