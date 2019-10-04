ويليان يفضل الانتقال إلى يوفنتوس بسبب رونالدو

البرازيلي ويليان جناح تشيلسي الإنجليزي، حدد فكرة وجهته القادمة بعد نفاذ عقده مع الفريق اللندني نهاية الموسم الحالي، وقد أوضح موقع “كالتشيو ميركاتو”الإيطالي إن ويليان يريد وبشدة الرحيل ليوفنتوس الإيطالي، واللعب تحت قيادة ماوريسيو ساري مدربه الأسبق في تشيلسي.

وتابع، إن ويليان يريد المشاركة والتدريب مع مواطنيه أليكس ساندرو ودوجلاس كوستا، وصنع شراكة ممتازة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو ، وأضاف الموقع إن اليوفنتوس سيتخذ حذره بشأن هذه الخطوة، خاصة مع تقدم العمر لدي ويليان ونقص مهاراته تدريجياً، حيث يبلغ وليان حاليًا 31 سنة.

فيما جاء اسم ويليان بالرحيل إلي برشلونة علي مدار العامين السابقين، لكن إستطاع تشيلسي بوضع فكرة بقائه في ملعب ستامفورد بريدج .