شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه نادي مصر والزمالك مع المقاولون بمنافسات دوري الجمهورية 2001 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة السابعة من دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2001، والتي يأتى أبرزها مباراة الأهلي ونادي مصر المقرر لها بمقر القلعة الحمراء بمدينة نصر، فيما يحل الزمالك ضيفا على المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

وتنطلق جميع مباريات هذه الجولة في تمام الثالثة عصرا حيث تقام 9 مواجهات فيما يحصل فريق الانتاج الحربي على راحة من هذه الجولة.

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وعلى ملعب جامعة قناة السويس تقام مباراة الاسماعيلي والجونة، فيما يستضيف انبي نظيره المصري، ويحل طنطا ضيفا على وادي دجلة بالتجمع الأول، كما يستضيف طلائع الجيش نظيره حرس الحدود على أحد الملاعب الفرعية لاستاد جهاز الرياضة، ويحل سموحة ضيفا على بيراميدز بمجمع الأسيوطي، وأخيرا يستضيف مصر المقاصة نظيره الاتحاد السكندري.

ويسعى النادي الأهلي لتصحيح المسار في هذه الجولة بعد خسارته في الجولة الماضية أمام طنطا بهدفين مقابل هدف، فيما يحاول الزمالك استكمال انتصاراته بعد الفوز الكبير الذي حققه ناشئو ميت عقبة على مصر المقاصة بستة أهداف مقابل هدف واحد.