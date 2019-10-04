شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعباً فى قائمة الاتحاد السكندرى استعدادًا للمصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى اختيار 20 لاعباً للدخول بمعسكر مغلق غدا استعداد لخوض مباراة المصرى البورسعيدى ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر الدورى والمقرر لها السبت القادم والتى ستقام على ملعب السويس.

وجاءت القائمة تضم كلاً من : عماد السيد و محمود الزنفلى فى حراسة المرمى.

الدفاع : إسلام جمال و محمود رزق وويلسون و السيد سالم و أسامه العزب و محمود شعبان و مروان النجار.

Advertisements

الوسط : أحمد نبيل "مانجا " و كريم الديب و هشام محمد و خالد الغندور و نور السيد و أحمد رفعت وأيمن غباشى.

الهجوم : رزاق سيسيه و حجى و خالد قمر و أوميد أوكوى.

ويغيب عن اللقاء كلاً من : صبحى سليمان و عمرو خليل و بناهينى و محمد راشد و مروان عطيه و أحمد شلبى و يوسف حسن و محمد أنور و جدو و صبرى رحيل.