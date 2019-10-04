شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان التركيز واختلاف المعايير التحكيمية تحرم المقاصة من ركلتى جزاء أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المقاصة ** الزمالك

المسابقة : الدوري العام الأسبوع الثاني

استاد: السلام

نتيجة المباراة: هدف مقابل لا شئ لصالح الزمالك

حكم ساحة: محمد عادل

المساعد الأول: محمود أبو الرجال

المساعد الثانى: محمد محمود لطفى

الحكم الرابع: عبد العزيز السيد

ميزان التقييم لطاقم التحكيم:

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حكم المباراة: محمد عادل

القرارات الفنية والسيطرة على المباراى: لم يحسن الحكم التقدير الصحيح في احتساب المخالفات طبقا للقانون بمعيار واحد خاصة فى المادة ( 12 الأخطاء وسوء السلوك ) في عنصرى الدفع، العرقلة ففى الدقيقه 27 من الشوط الأول يدخل باولو فوافي لاعب المقاصة داخل منطقة جزاء الزمالك ويقوم محمود علاء بعملية الدفع الواضح للاعب المقاصة الحكم قريب، ويشير باستمرار اللعب وقرار خاطئ من الحكم وكان يجب احتساب ركله جزاء لصالح المقاصة، وفى الدقيقه 96 يمر لاعب المقاصة محمد إبراهيم داخل منطقة جزاء الزمالك ويقوم النقاز بعملية عرقلة واضحة والحكم قريب، ويشير باستمرار اللعب علي الرغم من وجود مخالفة ركلة الجزاء فقدان التركيز وعدم التحرك الصحيح وكشف زوايا الرؤية أدى إلى فقدان القرار الصحيح.

العقوبات الانضباطية: أنذر الحكم لاعب المقاصة عمرو مرعى، عبدالله مجدى في الدقائق 29 ، 32 نتيجة الإصرار عل مخالفه قانون اللعبة والتحايل ، كما أنذر كل من طارق حامد، محمد عواد في الدقائق 11 ، 87 نتيجة تعطيل الهجوم الواعد وتأخير استئناف اللعب، وتغاضى عن إنذار محمد عبدالغنى، محمود علاء في الدقائق 27 ، 40 نتيجه التهور والتشابك، كذلك لم ينذر خالد اتشو، محمد دسوقي من المقاصة فى الدقائق 40 ، 47 للتشابك وتعطيل الهجوم الواعد.

وفى الدققيقه 60 يتغاضي عن إنذار طارق حامد نتيجة تعطيل الهجوم الواعد ضد ميدو جابر ، وفي الدقيقة 80 ينذر الحكم أيمن عبدالعزيز مدرب الزمالك للاعتراض، وبعد نهاية المباراة يحدث تشابك بين اللاعبين يقوم الحكم بإشهار البطاقات الحمراء والصفراء للاعب الزمالك ولاعب المقاصة.

اللياقة البدنية والتحرك والتمركز :

لياقة بدنية جيدة على مدار شوطىء اللقاء واستخدام لعنصر التحمل العام وتحمل السرعة، وافتقد إلى عنصر التحرك وفتح زوايا الرؤيا لاكتشاف الأخطاء خاصة داخل مناطق الجزاء خاصه فى ركلتى الجزاء.

المساعد الأول: لاتوجد اختبار خاصية بالتسلل .

المساعد الثاني : تعاون مع الحكم في احتساب المخالفات القريبة بتقدير صحيح .

الحكم الرابع : تعاون مع الحكم خارج الملعب بشكل جيد طبقا للقانون .