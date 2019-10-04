شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يختتم استعداداته لمواجهة وادى دجلة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم الجمعة فريق الإسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج استعداداته لمواجهة وادى دجلة المقرر لها الخامسة والنصف عصر غداً السبت على ستاد بتروسبورت فى إطار مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري العام .

وتوجه فريق الدراويش عقب مباراة المصرى للقاهرة مباشرة دون العودة للإسماعيلية للدخول فى معسكر مغلق استعداداً لمواجهة وادى دجلة.

وأعرب الصربى “ميودراج يسيتش” المدير الفنى للإسماعيلى عن حزنه جراء الخسارة أمام المصرى البورسعيدى فى ثانى جولات الفريق بمسابقة الدورى الممتازبثلاثة أهداف مقابل هدف بواسطة ثلاث ضربات جزاء بجانب تعرض حارس الفريق محمد فوزى للطرد بعد حصوله على انذار ثانٍ.

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أضاف ميودراج :”رأيت بعض الأشياء هى بالتأكيد لا صلة لها بكرة القدم ، لكن يجب علينا المضى قدما نحو المباراة المقبلة ، بدون أى شك وقعنا ببعض الأخطاء التى كانت أحد الأسباب الرئيسية فى الخسارة أمام فريق مميز للغاية ، سأشاهد تلك المباراة مجددا من أجل لإصلاح الأخطاء قبل المباراة المقبلة التى يتبقى عليها 48 ساعة فقط”.

وتفتتح مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري مساء اليوم الجمعة بمواجهة سموحة وإنبى فى الثامنة مساء.

وفاز الدراويش فى الجولة الاولى للمسابقة على الجونة بهدف دون رد قبل أن يعود ويتلقى الخسارة من المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الثانية للمسابقة .

وحصد الدراويش بطاقة التأهل لدور الستة عشرة بكأس زايد للأندية الأبطال عقب الإطاحة بفريق أهلى بنى غازى الليبى بعد الفوز عليه ذهابًا 4-2 والخسارة فى موقعة الإياب بهدف دون