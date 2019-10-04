شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرا "سوبر كورة" ترصد تعاطى شيكابالا مسكنات فى لقاء المقاصة والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة "سوبر كورة"، تعاطى محمود عبد الرازق شيكابالا، المسكنات بسبب شدة الإصابة التى تعرض لها فى لقاء مصر المقاصة ضد الزمالك. وكشف الجهاز الطبي للزمالك، أن التشخيص المبدئي لإصابة محمود عبد العزيز عبارة عن كدمة قوية في الركبة، وسيتوجه اللاعب لإحدى المستشفيات لإجراء أشعة وفحوصات طبية. لمشاهدة تعاطي شيكابالا لمسكنات عقب إصابته فى لقاء المقاصة والزمالك، اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كاميرا "سوبر كورة" ترصد تعاطى شيكابالا مسكنات فى لقاء المقاصة والزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.