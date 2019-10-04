شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى ثالث جولات دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2002 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الجمعة ، مواجهات قوية على صعيد الجولة الثالثة بدورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد مواليد 2002 للموسم المحلى 2019 / 2020 .

وتشهد هذه الجولة مواجهات بين كلا من ، الأوليمبى مع الزمالك، هليوبوليس مع الطيران، المعادى مع طلائع الجيش، الأهلى مع حدائق الأهرام، 6 أكتوبرمع جزيرة الورد ، سبورتنج مع الحوار، البنك الأهلى مع محافظة الفيوم، أصحاب الجياد مع الزهور و الجزيرة مع سموحة .

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فيما تقام الجمعة المقبل ، الجولة الخامسة بين كلا من ، الزمالك مع طلائع الجيش و حدائق الأهرام مع هليوبوليس و الأوليمبى مع جزيرة الورد و الطيران مع الحوار و المعادى مع محافظة الفيوم و الأهلى مع الزهور و 6 أكتوبر مع الجزيرة و سبورتنج مع سموحة و البنك الأهلى مع أصحاب الجياد ، و الجدير بالذكر أن الجولة الرابعة أيمت يوم 19 سبتمبر الماضى وفقا لما هو محدد فى جدول المسابقة .

بينما توقفت حاليًا منافسات دورى المحترفين الكبار لتعود مجددًا بالجولة الثامنة يوم 31 أكتوبر الجارى، وذلك لمشاركة الزمالك وسبورتنج فى بطولة أفريقيا للرجال بالرأس الأخضر .