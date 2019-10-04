شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى اليوم الخميس 3 / 10 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 3 / 10 / 2019 إقامة مباريتان ضمن الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز حيث أستضاف فريق طنطا نظيرة بيراميدز بينما التقى الزمالك فريق مصر المقاصة .

فيديو.. بيراميدز يفوز على طنطا 2/1 ويخطف صدارة الدورى من الأهلى

فاز فريق بيراميدز على مضيفه طنطا بهدفين مقابل هدف واحد بعد انتهاء مواجهتهما التي أقيمت بين الفريقين عصر اليوم على ملعب نادي طنطا، والتي جاءت ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري العام.

الزمالك يهزم المقاصة بهدف زيزو فى موقعة السلام

شهدت مباراة الزمالك و مصر المقاصة ، تحقيق الزمالك فوز صعب بهدف دون رد سجله أحمد سيد زيزو، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على ستاد السلام فى الجولة الثانية للدوري الممتاز .

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وياتى جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى كالتالى :



