كاميرا "سوبر كورة" ترصد صراخ محمود زيزو فور إصابته فى لقاء المقاصة والزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة "سوبر كورة"، لحظة إصابة محمود عبد العزيز زيزو لاعب الزمالك، فى لقاء الأبيض أمام مصر المقاصة.

وصرخ اللاعب فور إصابته بسبب شدتها عقب سقوط لاعب المقاصة ميدو جابر على ساقه . وانتزع الأبيض ثلاث نقاط صعبة فى مباراة مصر المقاصة ضد الزمالك بالهدف الذى سجله أحمد سيد زيزو فى المباراة التى أقيمت بينهما على ستاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة الدورى الممتاز.

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